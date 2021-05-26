Арман Царукян поднялся в топ-15 рейтинга лёгкого дивизиона UFC

Российский легковес Арман Царукян, выступающий в UFC, вошёл в топ-15 рейтинга дивизиона.

Это произошло благодаря тому, что рейтинг бойцов лёгкой весовой категории покинул американец Пол Фелдер, завершивший карьеру.

Вместе в Царукяном на одну позицию поднялся и следующий соперник Ислама Махачева, бразильский боец Тиаго Мойзес. Теперь он занимает в рейтинге 14-е место.

Напомним, Царукян последний раз бился на турнире UFC 257 в январе 2021 года. Тогда он уверенно победил Мэтта Фриволу. Всего в UFC у Армана три победы и одно поражение, которое он потерпел в дебютной встрече. В конце апреля россиянин сообщал, что хочет подраться с Дэном Хукером. Последний раз он появлялся в клетке на одном турнире с Арманом в январе 2021 года, тогда Дэн нокаутом проиграл Майклу Чендлеру.