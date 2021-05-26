Лопес отреагировал на слова Ломаченко, который отказался признать поражение в бою с ним
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Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес прокомментировал слова бывшего чемпиона мира украинца Василия Ломаченко. Ранее Ломаченко, который в октябре 2020 года проиграл Лопесу единогласным решением судей, заявил, что не считает себя проигравшим в поединке с Теофимо.
«Могу разве что посмеяться над этим. Как по мне, это человек, который никогда не мирился с поражениями. Раньше он никогда не проигрывал, тем более так, как мне.
Учитывая, что я сделал и как его побил, Ломаченко остался в прошлом. В конце концов, я отнял у него сердце. Даже если мы проведём ещё один бой, я его нокаутирую. И это не просто разговоры», — рассказал Теофимо Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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