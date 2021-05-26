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«Я хочу увидеть это». Майк Тайсон выбрал следующего соперника для блогера Джейка Пола

«Я хочу увидеть это». Майк Тайсон выбрал следующего соперника для блогера Джейка Пола
Александр Насонов
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что посмотрел бы на поединок боксёра и видеоблогера Джейка Пола с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Я хочу увидеть это», — приводит слова Тайсона, оценившего возможность боя Пола с Усманом, Unilad.

По словам Майка, чтобы бой состоялся, Усман должен получить достойное в финансовом смысле предложение.

«Надо заплатить в два-три раза больше денег, чем в UFC, чтобы он (Усман. — Прим. «Чемпионата») не смог отказаться», — добавил он.

На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.

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