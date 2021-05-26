«Я хочу увидеть это». Майк Тайсон выбрал следующего соперника для блогера Джейка Пола
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что посмотрел бы на поединок боксёра и видеоблогера Джейка Пола с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
«Я хочу увидеть это», — приводит слова Тайсона, оценившего возможность боя Пола с Усманом, Unilad.
По словам Майка, чтобы бой состоялся, Усман должен получить достойное в финансовом смысле предложение.
«Надо заплатить в два-три раза больше денег, чем в UFC, чтобы он (Усман. — Прим. «Чемпионата») не смог отказаться», — добавил он.
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 26 мая 2021
-
15:02
-
14:59
-
14:00
-
13:41
-
13:01
-
12:29
-
12:01
-
11:41
-
11:16
-
11:00
-
10:44
-
10:04
-
09:33
-
09:00
-
08:31
-
06:16
-
02:27
- 25 мая 2021
-
22:36
-
21:37
-
20:59
-
20:26
-
18:00
-
16:49
-
16:10
-
15:39
-
15:01
-
14:42
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:32
-
12:00
-
11:19
-
11:03
-
10:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам