Геннадий Головкин может провести два боя в 2021 году

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин может провести два боя в 2021 году, сообщает World Boxing News.

По данным источника, перед объединительным поединком Головкина с Риотой Муратой, оба боксёра могут провести защиты поясов. Эти два боя могут состояться в один день в августе или в начале сентября. Кто станет соперниками чемпионов, пока неизвестно.

Геннадий Головкин — серебряный призёр Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003) в категории любителей. Действующий чемпион мира по версиям IBF (2015—2018, 2019 — н. в.) и IBO (2011—2018, 2019 — н. в.), бывший чемпион мира по версиям WBA (2010—2018), WBC (2016—2018), The Ring (2018—2018) в среднем весе.