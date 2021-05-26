Шлеменко: многие российские спортсмены живут за границей. И что, они кому-то помогли?

Российский боец MMA Александр Шлеменко посетовал, что российские спортсмены, проживающие за рубежом, не стремятся помогать соотечественникам.

«У нас очень много чемпионов, очень много спортсменов. И многие из них, к сожалению, живут за границей. И что, они кому-то помогли? Помогли там, откуда они вышли, — в Челябинске, Омске, Чите и других городах, в которых, по сути, с каждым годом становится всё меньше секций? А у них есть возможность поддержать, но они почему-то это не делают.

И наша задача — объяснять им. А если они не будут это делать, то наша задача — не поддерживать их. Значит, они нам не друзья, я так считаю. Потому что они, в том числе великие спортсмены, зарабатывают деньги за счёт нашей поддержки, за счёт того, что мы за них болеем», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Народного славянского радио».