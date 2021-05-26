Сен-Пьер: не отношусь к числу хейтеров братьев Полов. Они отличные спортсмены

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался о боксёрах и видеоблогерах Логане Поле и Джейке Поле.
«Я не один из хейтеров. Думаю, у них всё хорошо. Они отличные спортсмены, они на волне популярности, зарабатывают на этом большие деньги, и я рад за них. Мой друг Жан Паскаль тренировался с одним из них в Пуэрто-Рико. Он сказал, что парни очень много работают, они трудяги. Сейчас новая эра, социальные сети и всё такое, так почему бы и нет? Кто бы не сделал этого? Кто бы не воспользовался этим?
Ошибочно полагать, что они могут конкурировать с элитой бокса или смешанных единоборств, потому что это не так, но они отличные спортсмены. Возможно, со временем они будут совершенствоваться и совершенствоваться, и однажды, если они захотят попробовать драться по-настоящему, думаю, один из них будет драться с Флойдом Мейвезером. Конечно, Флойд Мейвезер намного меньше, и он уже на пенсии, так что это немного разные вещи.
То, что они делают, это что-то вроде шоу уродов. Они хотят дать людям то, что они хотят видеть, ведь сейчас наступила новая эра. Люди хотят увидеть, кто лучший боец в мире. Да, это то, что им даст настоящий боксёрский бой, например, Джошуа — Фьюри.
Но они любопытны по своей природе, думаю, они хотят посмотреть, как дерутся два парня, потому что один другого обматерил, схватил его кепку или что там ещё. И им дают такого рода развлечения. И это хорошо. Думаю, для всего есть место», — приводит слова Сен-Пьера Bloody Elbow.
- 26 мая 2021
-
17:28
-
16:59
-
16:00
-
15:02
-
14:59
-
14:00
-
13:41
-
13:01
-
12:29
-
12:01
-
11:41
-
11:16
-
11:00
-
10:44
-
10:04
-
09:33
-
09:00
-
08:31
-
06:16
-
02:27
- 25 мая 2021
-
22:36
-
21:37
-
20:59
-
20:26
-
18:00
-
16:49
-
16:10
-
15:39
-
15:01
-
14:42
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:32
-
12:00