Международная ассоциация бокса (АИБА) погасила долг организации в размере $ 10 млн, сообщает ТАСС. Ранее АИБА являлась гарантом по кредиту в размере $ 10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, который был предоставлен одной из азербайджанских компаний. Этот кредит был одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву, который в 2017 году объявил об отставке.



«Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта. Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему. Закрытие долга — ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA», — прокомментировал погашение задолженности президент АИБА Умар Кремлёв.