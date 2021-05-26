Международная ассоциация бокса (АИБА) погасила долг организации в размере $ 10 млн, сообщает ТАСС. Ранее АИБА являлась гарантом по кредиту в размере $ 10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, который был предоставлен одной из азербайджанских компаний. Этот кредит был одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву, который в 2017 году объявил об отставке.
«Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта. Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему. Закрытие долга — ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA», — прокомментировал погашение задолженности президент АИБА Умар Кремлёв.
- 26 мая 2021
-
17:28
-
16:59
-
16:00
-
15:02
-
14:59
-
14:00
-
13:41
-
13:01
-
12:29
-
12:01
-
11:41
-
11:16
-
11:00
-
10:44
-
10:04
-
09:33
-
09:00
-
08:31
-
06:16
-
02:27
- 25 мая 2021
-
22:36
-
21:37
-
20:59
-
20:26
-
18:00
-
16:49
-
16:10
-
15:39
-
15:01
-
14:42
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:32
-
12:00