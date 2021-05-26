Люк Рокхолд уверен, что сможет победить Исраэля Адесанью

Боец UFC Люк Рокхолд уверен, что сможет победить действующего чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесанью.
«Я знаю, на что именно способен Исраэль. Я давно его изучаю. Ценю его стиль, но, думаю, смогу его победить. Не все парни могут драться с бойцами вроде меня. Если я расслаблюсь и смогу провести бой в свое удовольствие, то легко переиграю Адесанью. Я могу проводить тейкдауны получше Яна Блаховича», — приводит слова Рокхолда BJPenn.
Адесанья следующий поединок проведёт 12 июня, его соперником станет Марвин Веттори. Предполагалось, что соперником Адесаньи станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, поэтому Исраэль сразится с Веттори.
В прошлом соперники уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.
- 26 мая 2021
-
19:43
-
18:48
-
17:28
-
16:59
-
16:00
-
15:02
-
14:59
-
14:00
-
13:41
-
13:01
-
12:29
-
12:01
-
11:41
-
11:16
-
11:00
-
10:44
-
10:04
-
09:33
-
09:00
-
08:31
-
06:16
-
02:27
- 25 мая 2021
-
22:36
-
21:37
-
20:59
-
20:26
-
18:00
-
16:49
-
16:10
-
15:39
-
15:01
-
14:42
-
14:00
-
13:20
-
12:40