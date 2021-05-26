Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Люк Рокхолд уверен, что сможет победить Исраэля Адесанью

Люк Рокхолд уверен, что сможет победить Исраэля Адесанью
Александр Кожевников
Комментарии

Боец UFC Люк Рокхолд уверен, что сможет победить действующего чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесанью.

«Я знаю, на что именно способен Исраэль. Я давно его изучаю. Ценю его стиль, но, думаю, смогу его победить. Не все парни могут драться с бойцами вроде меня. Если я расслаблюсь и смогу провести бой в свое удовольствие, то легко переиграю Адесанью. Я могу проводить тейкдауны получше Яна Блаховича», — приводит слова Рокхолда BJPenn.

Адесанья следующий поединок проведёт 12 июня, его соперником станет Марвин Веттори. Предполагалось, что соперником Адесаньи станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, поэтому Исраэль сразится с Веттори.

В прошлом соперники уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021