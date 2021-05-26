Люк Рокхолд уверен, что сможет победить Исраэля Адесанью

Боец UFC Люк Рокхолд уверен, что сможет победить действующего чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесанью.



«Я знаю, на что именно способен Исраэль. Я давно его изучаю. Ценю его стиль, но, думаю, смогу его победить. Не все парни могут драться с бойцами вроде меня. Если я расслаблюсь и смогу провести бой в свое удовольствие, то легко переиграю Адесанью. Я могу проводить тейкдауны получше Яна Блаховича», — приводит слова Рокхолда BJPenn.



Адесанья следующий поединок проведёт 12 июня, его соперником станет Марвин Веттори. Предполагалось, что соперником Адесаньи станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, поэтому Исраэль сразится с Веттори.



В прошлом соперники уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.