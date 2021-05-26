Миочич хочет провести реванш с Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич выразил заинтересованность в проведении реванша с Фрэнсисом Нганну.



«Я хочу реванша с Нганну, хочу вернуть свой титул. Он взял то, что принадлежало мне и теперь это сводит меня с ума каждый день. Я ненавижу проигрывать, это действительно заставляет потерять голову. Я конкурентоспособен и мне нравится выигрывать. Я хотел бы сразиться с Нганну и добавить себе победу в статистику. Мне, правда, всё равно с кем драться, но если у меня есть выбор, то я бы встретился с Нганну. Может быть, в начале 2022 года?», — приводит слова Стипе Миочича BJPenn.



Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Миочич может встретиться с победителем боя Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса. Миочич лишился титула в тяжёлом весе после того, как проиграл Нганну.