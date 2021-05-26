Сергей Хандожко подерётся с Николасом Далби 27 июня

Российский боец UFC Сергей Хандожко проведёт следующий поединок 27 июня на турнире UFC Fight Night, сообщил спортсмен в своём «инстаграме». Соперником Хандожко станет латчанин Николас Далби.
Для Хандожко этот поединок станет третьим в карьере в UFC. В двух предыдущих боях он одержал одну победу и один раз потерпел поражение. Всего в смешанных единобосртвах на счету Хандожко 26 побед и 6 поражений. Далби пров1л 25 поединков и одержал 19 побед.
Главным событием турнир 27 июня станет поединок тяжеловесов Александра Волкова и Сирила Гана. Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима. Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех из них.
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