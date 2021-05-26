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Хабиб Нурмагомедов посетит турнир своего промоушена Eagle FC в Казани

Хабиб Нурмагомедов посетит турнир своего промоушена Eagle FC в Казани
Александр Кожевников
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Владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казань, чтобы посмотреть 36-ой турнир EFC, где в главном бою вечера встретятся Владимир Дайнеко и Леонид Тимошенко. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Турнир EAGLE FC 36 состоится 29 мая в Казани.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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