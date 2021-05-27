Российского бойца ММА госпитализировали с переломом челюсти и разрывом селезёнки

Боец смешанных единоборств Илья Ефимов был госпитализирован в больницу в Москве, сообщает РЕН ТВ. У спортсмена диагностировали разрыв селезёнки и перелом челюсти.



По информации источника, травмы 35-летний спортсмен получил на открытом турнире по тайскому боксу, который проходил в воскресенье, 23 мая.



Спортсмен не стал писать заявление.



Ранее сообщалось, что 25-летний боец ММА из Новой Зеландии Фау Вейк погиб в результате уличного нападения в Окленде. Он стал жертвой нападения четырёх человек 16 мая. С тех пор за его жизнь боролись врачи, которым так и не удалось спасти спортсмена. Все четверо подозреваемых уже задержаны полицией, им предъявлены обвинения.



В начале апреля 2021 года в Эквадоре 25-летний боец Йоэль Кахускаи на старте встречи пропустил от соперника хай-кик и оказался в глубоком нокауте. В рингсайде не оказалось парамедиков, тем не менее ему пытались оказать первую помощь. После Йоэль был срочно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг. Невзирая на предпринимаемые усилия и реанимационные мероприятия, спасти жизнь молодого бойца не удалось.

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