Макс Холлоуэй и Яир Родригес проведут бой 17 июля

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт бой против мексиканца Яира Родригеса. Поединок запланирован на турнир, который пройдёт 17 июля в Лас-Вегасе (Невада, США). Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Дану Уайта.

В январе 29-летний Макс Холлоуэй победил Келвина Каттара единогласным решением на UFC Fight Island 7. Гавайский боец имеет рекорд в ММА 22-6.

На счету 28-летнего Родригеса 13 побед и два поражения в ММА (8-1 в UFC), один его бой был признан несостоявшимся. Последний бой состоялся в октябре 2019 года (победа единогласным решением судей над Джереми Стивенсом).

Напомним, в марте 2021 года бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил о желании провести встречу с Максом Холлоуэем. В мае 2020 года Сехудо объявлял о завершении карьеры.