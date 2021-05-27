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Бой Нганну и Льюиса пройдёт в августе в Хьюстоне

Бой Нганну и Льюиса пройдёт в августе в Хьюстоне
Кирилл Горбачинский
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведёт защиту титула в бою с Дерриком Льюисом в августе в Хьюстоне (Техас, США).

Об этом сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Иоль, ссылаясь на президента организации Дану Уайта.

Ранее сообщалось, что Нганну может провести защиту титула на турнире UFC 265. Нганну в своём последнем на данный момент поединке нокаутировал американского бойца хорватского происхождения Стипе Миочича и отобрал у него пояс UFC в тяжёлом весе.

Напомним, Нганну и Льюис первый бой провели в августе 2018 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Деррик. После этого Фрэнсис провёл пять поединков, нокаутировав всех своих соперников. Американец провёл семь боёв, но два из них проиграл досрочно.

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