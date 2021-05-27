Усик и Ломаченко попали в рейтинг лучших боксёров мира от ESPN, россияне — нет

Украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в список 10 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории, составленный ESPN. Усик оказался на восьмом месте в рейтинге, Ломаченко расположился строчкой ниже. Российских боксёров в списке не оказалось.

Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, Ломаченко — бывший чемпион мира в трёх весовых категориях.

Лучшие боксёры вне зависимости от весовой категории (версия ESPN)

1. Сауль Альварес (56 побед, одно поражение, две ничьи)

2. Теренс Кроуфорд (37-0)

3. Наоя Иноуэ (20-0)

4. Эррол Спенс (27-0)

5. Теофимо Лопес (16-0)

6. Тайсон Фьюри (30-0-1)

7. Джош Тейлор (18-0)

8. Александр Усик (18-0)

9. Василий Ломаченко (14-2)

10. Хуан Франсиско Эстрада (42-3)