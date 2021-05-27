49-летний Шеннон Бриггс объявил, что сразится с 45-летним Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Шеннон Бриггс заявил, что проведёт поединок с другим бывшим чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко. Бриггсу 49 лет, Кличко — 45.

«Судьба распорядилась так. Я согласился подраться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Сообщаю об этом впервые. Об этом не знает даже моя жена. Ребята, вы первые, кто об этом узнал. Клянусь богом, клянусь могилой моей матери. Никто об этом не знает. Вы узнали об этом первыми.

Не знаю, будет это профессиональный или выставочный бой. Они позвонили мне и сказали: «Эй, хочешь подраться с Владимиром Кличко?» Я ответил: «Да». Я даже пока никому не рассказал об этом, потому что обсуждал по телефону другие дела», — приводит слова Бриггса Talksport.