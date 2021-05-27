«Сходка миллионеров». Подписчики оценили фото А. Емельяненко с Киллой из «Бумера»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал старую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке Емельяненко стоит в центре, справа от него — актёр Максим Коновалов, сыгравший Киллу в кинокартине «Бумер».

«Когда-то давным-давно!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Сходка миллионеров».

«Килла тоже тут».

«Лично бы познакомиться».

«Бравые друзья! Молодцы».

«Александр, вы ещё вернётесь в спорт или уже завершили карьеру?»

Последний бой 39-летний Емельяненко провёл в июле 2020 года, проиграв Магомеду Исмаилову нокаутом в третьем раунде. На его счету 28 побед, восемь поражений и одна ничья.