«Сходка миллионеров». Подписчики оценили фото А. Емельяненко с Киллой из «Бумера»
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал старую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке Емельяненко стоит в центре, справа от него — актёр Максим Коновалов, сыгравший Киллу в кинокартине «Бумер».
«Когда-то давным-давно!» — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Сходка миллионеров».
«Килла тоже тут».
«Лично бы познакомиться».
«Бравые друзья! Молодцы».
«Александр, вы ещё вернётесь в спорт или уже завершили карьеру?»
Последний бой 39-летний Емельяненко провёл в июле 2020 года, проиграв Магомеду Исмаилову нокаутом в третьем раунде. На его счету 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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