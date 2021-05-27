«Как насчёт этих гигантов?» Сехудо бросил вызов Хасбику и Абдурозику

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо бросил вызов дагестанскому блогеру Хасбику и таджикскому певцу Абдурозику.
«Дана, если ты не хочешь мне дать в соперники среднестатистического Александера Волкановски, то что насчёт этих двух гигантов?» — написал Сехудо в своём «инстаграме», прикрепив фотографию, на которой изображены Хасбик и Абдурозик.
Рост 18-летнего Хасбика и 17-летнего Абдурозика не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.
Ранее чеченский блогер организовал поединок между Хасбиком и Абдурозиком. После этого депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что организаторы фрик-боя с участием блогера Хасбика и певца Абдурозика должны быть наказаны.
Ранее бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян уже шутил насчёт того, что победитель боя Хасбика и Абдурозика встретится с Сехудо.
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