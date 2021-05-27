Дэн Харди назвал ошибку Макгрегора во 2-м бою с Порье и назвал фаворита 3-го поединка

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Дэн Харди рассказал, какую ошибку, по его мнению, допустил бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор во втором поединке с Дастином Порье.
«Считаю, Конор недооценил Порье, поскольку быстро остановил его в первом бою. Думаю, он не отдавал ему должного уважения. Конечно, у него классные тренеры, но мне кажется, что Конор недостаточно уважал способность Порье адаптироваться.
У Макгрегора, несомненно, есть шанс победить Порье. Если бы Конор выиграл второй бой, я бы выбрал Порье в трилогии, потому что Конор не был бы так заинтересован. Но он выходит после поражения и потому более мотивирован. И с большей вероятностью выиграет третий бой», — рассказал Харди в интервью YouTube-каналу Real Quick With Mike Swick Podcast.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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