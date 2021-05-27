«К концу года будет бомба». Хабиб строит спортивный зал в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что он строит спортивный зал в Абу-Даби.
«Движение насчет постройки зала в Абу-Даби идёт очень хорошо и продуктивно, к концу года будет бомба.
Также наше направление в сторону документального фильма идёт семимильными шагами», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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