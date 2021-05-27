Крис Сайборг хочет провести бой по правилам бокса с Кэти Тэйлор

Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Крис Сайборг заявила, что хочет провести боксёрский поединок с абсолютной чемпионкой мира по боксу в лёгком весе Кэти Тэйлор.
«Скотт Кокер сказал, что мы могли бы сделать два боя. Один пройдёт по правилам бокса, второй — по правилам ММА. Это не станет проблемой для меня. Если у меня будет время, чтобы потренироваться в боксе, то с моей стороны не будет проблем. Я люблю вызовы. Бокс — одна из тех вещей, о которых я мечтаю.
Я знаю, что Тэйлор хороша. Мне нечего терять. Для боксёрского боя я бы сосредоточилась только на боксе. Но не думаю, что этот бой возможен в 2021 году. У меня запланировано слишком много боёв в ММА. Может быть, в 2022-м», — приводит слова Сайборг Sky Sports.
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