«Исхудал и постарел». Пользователи оценили свежее фото Фёдора Емельяненко

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На фото рядом с Емельяненко стоит глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Фёдора Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Фёдор исхудал».

«Лучший на все времена».

«Фёдор постарел!»

«Фёдор достоин уважения. Многие, смотря на него, стали заниматься спортом, побросали вредные привычки. Дай бог здоровья и долгих лет жизни тебе, брат».

Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего на счету российского спортсмена 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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