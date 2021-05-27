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«Это оскорбление». Марина Мороз отчитала подписчика за шутку про своего дедушку

«Это оскорбление». Марина Мороз отчитала подписчика за шутку про своего дедушку
Александр Кожевников
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Украинская девушка-боец смешанных единоборств Марина Мороз опубликовала очередную фотографию в «Инстаграме», поспорив с одним из пользователей в комментариях. Судя по всему, пользователь хотел похвастаться чувством юмора, но задел неприятную для спортсменки тему.

«Ты в курсе, что твой дедушка — Дед Мороз?» — написал пользователь под фотографией.

«А вы в курсе, что у вас проблема с головой?» — ответила Мороз.

«Ну вот, я ещё и виноват. Я же просто пошутил» — ответил комментатор.

«Нельзя таким шутить! Мой дедушка два года назад умер перед моим боем. Это оскорбление, что вы пишете», — подвела итог беседы Мороз.

Марина Мороз в последний раз выходила в октагон 14 марта 2020 года на турнире UFC Fight Night 170 и победила Майру Буэно Силву. Эта победа стала для украинки второй в UFC подряд.

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