Тайсон Фьюри обратился к Маркусу Рашфорду, который пожаловался на расизм после финала ЛЕ

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри, являющийся болельщиком «Манчестер Юнайтед», обратился к нападающему клуба Маркусу Рашфорду, который, по его словам, получил более 70 расистских оскорблений после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы.

«Продолжай сражаться в этой борьбе, Маркус. Я поддерживаю тебя, брат. Расизм необходимо искоренить во всех аспектах жизни и спорта. Мы идём. Никогда не сдавайся», — написал Фьюри в своём «твиттере».

Напомним, встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.