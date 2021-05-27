Шлеменко: погорячился, назвав «Сектор Газа» «помойкой». Это классика

Российский боец MMA Александр Шлеменко извинился за то, что назвал «помойкой» группу «Сектор Газа», высказываясь о Моргенштерне и группе «Красная Плесень».



«Это я погорячился. Извиняюсь, погорячился. Я не имел в виду, что «Сектор Газа» помойка — я говорил про «Красную Плесень», а «Сектор» тоже попался к слову. Я слушал «Сектор Газа», и Ява у меня была, я ездил. «Сектор» — это классика, не спорю. Я их слушал, но слишком хорошими эти тексты тоже нельзя назвать. Но да, я погорячился, спору нет. Так бывает, под одну гребёнку и их туда приплёл.



Я имел в виду «Красную Плесень» — вот это помойка. Я их даже и не слушал. Услышав одну песню, я понял, что это ересь какая-то. «Сектор Газа», да, особенно последние песни, там уже и без мата были. Не спорю, тут я погорячился», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-Каналу «Ушатайка».

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