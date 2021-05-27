Порье: в бою с Чендлером Оливейра показал, что он настоящий чемпион

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье высказался о действующем обладателе пояса Чарльзе Оливейре.
«Думаю, мы увидели Оливейру с новой стороны. Раньше, если он падал, то не мог вернуться в бой. В этом поединке он упал в первом раунде, Чендлер почти покончил с ним. Но Оливейра вернулся и показал, что он настоящий чемпион», — сказал Порье на подкасте Тедди Атласа.
Поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром 16 мая мск и возглавил кард турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). На кону встречи стоял титул чемпиона UFC в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, бразилец стал чемпионом лиги спустя почти 11 лет после дебюта в ней.
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