А. Емельяненко: не хотел бы, чтобы мой соперник был геем. Вообще считаю, что в ММА их нет
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, выступающий в тяжёлом весе, рассказал, о своём отношении к геям в MMA.
«Не хотел бы, чтобы мой соперник был геем. Я вообще считаю, что в ММА их нет: всё же это более чем мужской вид спорта. Что если мне придётся подраться с геем? Даже не знаю, не хочу думать об этом. Надеюсь, мне геев бить не надо будет», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсёПроСпорт».
Последний поединок 39-летний Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом от Магомеда Исмаилова. Бой состоялся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). На счету российского бойца 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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