Диллиан Уайт: Усик был ужасен в боях в супертяжёлом весе

Британский тяжеловес Диллиан Уайт считает, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик не сможет оказать достойное сопротивление чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. По словам Уайта, украинец слишком плохо себя проявил в предыдущих поединках в хэвивейте.
«Это просто мёртвый поединок. С кем дрался Усик в супертяжёлом весе? С Уизерспуно и Чисорой? Он выглядел ужасно в этих поединках. У Александра нет нокаутирующего удара. Да, он неплохо передвигается, но он не хорош в этом. В первом тяжёлом весе его манёвренность впечатляла, но в супертяжёлом дивизионе он не так хорош.
Понимаете, есть очень мало бойцов первого тяжёлого веса, которые способны добиться тех же успехов в супертяжёлом весе. Дэвид Хэй — отличный боец, но ему не удалось добиться тех же высот, что в первом тяжёлом весе, та же история с Энцо Макаринелли.
Холифилд — совершенно другое дело. Но сейчас Усик весит 105 кг и ему будет очень тяжело передвигаться по рингу", — приводит слова Уайта BoxingScene.
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