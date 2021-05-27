Дана Уайт не исключил, что победитель боя Макгрегор — Порье сразится за титул

Президент UFC Дана Уайт не стал исключать вариант, при котором победитель схватки Конор Макгрегор — Дастин Порье получит шанс сразиться за титул чемпиона в лёгком весе.

«Сейчас я ищу резервного бойца для поединка Макгрегор — Порье. Никто не стремится им стать. Никто не выбивает мою дверь ногой. Получит ли победитель схватки Конор — Порье титульный поединок? Я не знаю. Мне нужно посмотреть, как пройдёт эта встреча. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, встреча Конора Макгрегора с Дастином Порье состоится 10 июля и возглавит турнир UFC 264. Это будет уже их третья схватка. В первом поединке, в 2014 году, победил ирландец. В январе 2021 года Порье удалось взять реванш.