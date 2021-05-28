Теофимо Лопес: слышал, что Ломаченко хотел покончить с собой после поражения

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес утверждает, что экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко после поражения от него хотел покончить с собой. Американец гондурасского происхождения также в очередной раз дал понять, что не намерен давать украинцу реванш.

«Он говорит о ничьей? Я слышал, что Ломаченко хотел уйти из спорта после этого поражения. Слышал, что он ушёл в себя с головой. Его команда посоветовала ему говорить о ничьей, чтобы немного подправить его психологическое состояние. Он был в глубокой депрессии. Я слышал, что он даже хотел покончить с собой после поражения. Василий, иди к чёрту!

Реванш? Он не проявил ко мне уважения. Всё дело в уважении. В контракте не было пункта о реванше, так что мы не будем говорить об этом. Я победил его по раундам 8:4 или 9:3. Это была доминирующая победа. В последнем раунде, чемпионском, я был лучше», — сказал Лопес в интервью, размещённом на канале Helen Yee Sports в YouTube.