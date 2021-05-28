Лобов дал прогноз на поединок Макгрегор — Порье

Близкий друг экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Артём Лобов дал прогноз на поединок ирландца с Дастином Порье. Встреча состоится 10 июля и возглавит турнир UFC 264. По словам Лобова, Конору удастся взять реванш за январское поражение.
«Конор — очень умный боец. Мне кажется, что он воспринимал минувший поединок немного легко. Думал, что просто выйдет и уничтожит Дастина. Кроме того, он, психологически и физически готовился к боксёрскому поединку. Он не ожидал этих лоу-киков. Он полагал, что всё будет так, как в их первой встрече.
Нужно отдать должное Дастину, он сделал свою домашнюю работу. Он здорово прибавил с момента первой встречи с Конором и проделал отличную работу. Но теперь Конор переключился. Он будет подниматься Макгрегор полностью сфокусирован на реванше. Он изучил соперника и понял проблему предыдущего поединка. Так что, думаю, теперь он остановит оппонента в первом, возможно, втором раунде. В целом, прогнозирую победу Макгрегора в первом раунде, но всё может дойти и до второго", — приводит слова Лобова BJ Penn.
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