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Лобов дал прогноз на поединок Макгрегор — Порье

Лобов дал прогноз на поединок Макгрегор — Порье
Микаил Гусейнов
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Близкий друг экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Артём Лобов дал прогноз на поединок ирландца с Дастином Порье. Встреча состоится 10 июля и возглавит турнир UFC 264. По словам Лобова, Конору удастся взять реванш за январское поражение.

«Конор — очень умный боец. Мне кажется, что он воспринимал минувший поединок немного легко. Думал, что просто выйдет и уничтожит Дастина. Кроме того, он, психологически и физически готовился к боксёрскому поединку. Он не ожидал этих лоу-киков. Он полагал, что всё будет так, как в их первой встрече.

Нужно отдать должное Дастину, он сделал свою домашнюю работу. Он здорово прибавил с момента первой встречи с Конором и проделал отличную работу. Но теперь Конор переключился. Он будет подниматься Макгрегор полностью сфокусирован на реванше. Он изучил соперника и понял проблему предыдущего поединка. Так что, думаю, теперь он остановит оппонента в первом, возможно, втором раунде. В целом, прогнозирую победу Макгрегора в первом раунде, но всё может дойти и до второго", — приводит слова Лобова BJ Penn.

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