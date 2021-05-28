Логан Пол обратился к Флойду Мейвезеру перед боем

Боксёр и видеоблогер Логан Пол обратился к бывшему чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру в преддверии поединка, который состоится в ночь с 6 на 7 июня мск.

«Флойд настолько взволнован, что заставил кого-то истекать кровью в спарринге. Он дважды выкладывал одну и ту же фотографию.

Эй, чемпион, ты не единственный, кто бьёт людей до крови в спаррингах. Кто твои спарринг-партнёры, бро? Ты спаррингуешь с мусором. Ты придурок. 6 июня станет худшим днём твоей собачьей жизни», — приводит слова Пола BoxingScene.

Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.