Царукян отреагировал на включение в топ-15 легковесов UFC

Российский легковес Арман Царукян, выступающий в UFC, отреагировал на попадание в список лучших легковесов промоушена.

«Теперь, когда я в рейтинге, я готов защитить своё место в топ-15 в июле или августе, встретившись с любым соперником, находящимся вне топа, так как другие топовые бойцы не хотят этого делать. Сделайте шаг вперёд, это ваша возможность», — написал он в своём «инстаграме».

Последний раз Царукян бился на турнире UFC 257 в январе 2021 года. Тогда он уверенно победил Мэтта Фриволу. Всего в UFC у Армана три победы и одно поражение, которое он потерпел в дебютной встрече. В конце апреля россиянин сообщал, что хочет подраться с Дэном Хукером. Последний раз тот появлялся в клетке на одном турнире с Арманом в январе 2021 года, тогда Дэн нокаутом проиграл Майклу Чендлеру.