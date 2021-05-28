Царукян отреагировал на включение в топ-15 легковесов UFC

Российский легковес Арман Царукян, выступающий в UFC, отреагировал на попадание в список лучших легковесов промоушена.
«Теперь, когда я в рейтинге, я готов защитить своё место в топ-15 в июле или августе, встретившись с любым соперником, находящимся вне топа, так как другие топовые бойцы не хотят этого делать. Сделайте шаг вперёд, это ваша возможность», — написал он в своём «инстаграме».
Последний раз Царукян бился на турнире UFC 257 в январе 2021 года. Тогда он уверенно победил Мэтта Фриволу. Всего в UFC у Армана три победы и одно поражение, которое он потерпел в дебютной встрече. В конце апреля россиянин сообщал, что хочет подраться с Дэном Хукером. Последний раз тот появлялся в клетке на одном турнире с Арманом в январе 2021 года, тогда Дэн нокаутом проиграл Майклу Чендлеру.
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