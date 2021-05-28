Хандожко оценил скандальные слова Чимаева о Нурмагомедове

Российский полусредневес UFC Сергей Хандожко прокомментировал слова другого бойца UFC Хамзата Чимаева о бывшем обладателе пояса в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.

«Нужно ставить себе самые высокие планки, которых ты хочешь добиться. Но, наверное, неуместна эта форма, когда он сказал «порвём», потому что я уверен, что они были лично знакомы.

Мне кажется, что так говорить, когда нет предыстории конфликта, наверное, неправильно. Плюс он знает, что Хабиб завершил карьеру. Если бы человек был активно действующим бойцом — да и то вы с ним общаетесь, знакомы… Я слышал в интервью, что они вместе тренировались где-то, и в такой форме говорить…

Можно сказать: я себя чувствую на высоте, я заряжен, готов драться с чемпионами всех весов, даже с Хабибом. Я бы так не сказал. Мы тоже должны учитывать заслуги Хабиба, потому что человек прошёл такой путь в UFC, который сначала нужно повторить, а потом уже говорить, да и то не в такой форме. У Хабиба никогда не было трэш-тока, прямых оскорблений бойцов», — рассказал Хандожко в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».