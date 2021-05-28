Джошуа может отказаться от титула, на который претендует Усик

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что главная звезда организации, чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа может отказаться от титула по версии WBO, официальным претендентом на который является Александр Усик.
«WBO сразу отправила нам письмо, указав, что мы должны драться с тем-то. Иногда хочется спросить у функционеров WBO, почему мы просто не можем вздохнуть и делать то, что хотим? Но, конечно, Энтони хочет стать абсолютным чемпионом мира и потому мы изучаем все варианты.
Наиболее вероятный сценарий — бой с Усиком. Если сделка будет правильной, думаю, поединок состоится. Но скажу вам так, Джошуа не в настроении, чтобы организации ему диктовали условия. Сейчас нет никаких гарантий боя за звание абсолютного чемпиона мира. У нас есть разные варианты, в том числе с Энди Руисом, Луисом Ортисом и Диллианом Уайтом. Но я говорил с менеджером Усика Красюком. Этот бой наш приоритет. Скорее всего, этот бой состоится.
Но опять-таки, сделка должна быть правильной. Если пояс от нас уйдёт, то так тому и быть. В идеальном мире нам удастся сохранить пояс, мы всегда к этому стремимся. Но посмотрим, что произойдёт", — приводит слова Хирна Boxingnews24.
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