Дядя Мейвезера дал прогноз на бой Фьюри — Уайлдер

Бывший чемпион мира по боксу во втором полулёгком весе по версии IBO Джефф Мейвезер, дядя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, поделился ожиданиями от третьего поединка с участием обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.

«Сложный вопрос. Моё сердце с Уайлдером. Но из того, что я видел, я отдаю свой голос Тайсону Фьюри.

Тайсон показал, что он более совершенный боксёр. Да, моё сердце с Уайлдером, но выберу Фьюри», — приводит слова Джеффа Мейвезера Boxing247.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.