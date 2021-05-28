Дядя Мейвезера дал прогноз на бой Фьюри — Уайлдер
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу во втором полулёгком весе по версии IBO Джефф Мейвезер, дядя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, поделился ожиданиями от третьего поединка с участием обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.
«Сложный вопрос. Моё сердце с Уайлдером. Но из того, что я видел, я отдаю свой голос Тайсону Фьюри.
Тайсон показал, что он более совершенный боксёр. Да, моё сердце с Уайлдером, но выберу Фьюри», — приводит слова Джеффа Мейвезера Boxing247.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
11:29
-
10:58
-
10:51
-
10:46
-
10:06
-
09:56
-
09:36
-
09:29
-
09:05
-
08:41
-
08:01
-
00:33
- 27 мая 2021
-
23:43
-
22:50
-
21:33
-
20:09
-
19:08
-
18:28
-
17:23
-
16:40
-
16:39
-
16:01
-
15:44
-
15:01
-
14:54
-
14:02
-
13:55
-
13:00
-
13:00
-
12:02
-
11:02
-
11:01
-
10:12
-
10:02
-
09:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам