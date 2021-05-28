В UFC официально подтвердили следующий бой Уланбекова
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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, выступающий в UFC в наилегчайшей весовой категории, проведёт следующий поединок с Тайсоном Нэмом, бой состоится в ночь с 19 на 20 июня мск. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» UFC Russia.
Посмотреть фото афиши поединка можно в «инстаграме» ufcrussia.
29-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил единогласным решением судей. бразильского бойца MMA Бруну Силву. Всего на счету российского спортсмена 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Что касается 37-летнего Нэма, то у него 20 побед, 12 поражений и одна ничья в 33 поединках в MMA.
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