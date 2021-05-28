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Камбосос: Лопесу повезло в поединке с Ломаченко

Камбосос: Лопесу повезло в поединке с Ломаченко
Микаил Гусейнов
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Следующий соперник абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории Теофимо Лопеса Джордж Камбосос поделился мыслями о победе американца гондурасского происхождения над экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко. По словам Камбососа, Лопесу в том поединке повезло.

«Ломаченко в первые шесть раундов не выбрасывал достаточное количество ударов. Я буду действовать лучше. Тогда Василий вышел на ринг впервые за 400 дней, то был ненастоящий Ломаченко, это была лишь половина от него. Лопесу повезло в очень близком поединке. Тогда я увидел очень много пробелов в обороне Теофимо, и я раскрою их 19 июня. Лопес — фейк, он мошенник, который полон различных противоречий», — приводит слова австралийского боксёра Fightnews.

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