Камбосос: Лопесу повезло в поединке с Ломаченко

Следующий соперник абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории Теофимо Лопеса Джордж Камбосос поделился мыслями о победе американца гондурасского происхождения над экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко. По словам Камбососа, Лопесу в том поединке повезло.

«Ломаченко в первые шесть раундов не выбрасывал достаточное количество ударов. Я буду действовать лучше. Тогда Василий вышел на ринг впервые за 400 дней, то был ненастоящий Ломаченко, это была лишь половина от него. Лопесу повезло в очень близком поединке. Тогда я увидел очень много пробелов в обороне Теофимо, и я раскрою их 19 июня. Лопес — фейк, он мошенник, который полон различных противоречий», — приводит слова австралийского боксёра Fightnews.