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Бывший тренер Кличко: Усик и рядом не стоял с Фьюри

Бывший тренер Кличко: Усик и рядом не стоял с Фьюри
Александр Насонов
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Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, оценил перспективы Александра Усика в тяжёлом весе. По мнению Городничёва, Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, ничего не сможет противопоставить обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри, если выйдет с ним на ринг.

«Бред это всё с этим Уайлдером. Людей послушаешь — они не разбираются в боксе, а только читают в интернете и говорят, что будет бой 14 сентября. Да хоть 20-го.

Запомните, в хэвивейте (в тяжёлом весе. — Прим. «Чемпионата») сейчас игра Фьюри. Это моё личное мнение. Усик вообще там рядом не стоит, пусть забудет на два года», — рассказал Городничёв в интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда».

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