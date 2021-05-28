Итоги UFC Вегас 27, перспективы Гарбрандта и Фонта — в новом подкасте «Чемпионата»

Проект «Чемпионат.Подкаст» представляет очередной выпуск MMA-подкаста «Больше не говори такие вещи».

Наш прошлый MMA—подкаст «Больше не говори такие вещи» собрал рекордные по нашим меркам цифры просмотров/прослушиваний, и мы этому несказанно рады, поэтому спустя неделю мы снова с вами. Добро пожаловать на борт «Чемпионат-Подкаста».

Здесь у нас из тем: будущее Коди Гарбрандта, скандалы и зависимости Диего Санчеса, титульные амбиции Роба Фонта и Карлы Эспарзы, Валери Лореда и её перспективы, Крис Сайборг и её мотивация, потенциал Шахбазяна, авторские права на Youtube и политика UFC, а также Дамир Исмагулов и его 4-я победа, ну и многое другое из того, что показалось нам интересным.

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA—движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».

В этом выпуске:

0:00 – Всем привет! Прошла всего неделя, но очередной выпуск уже на базе.

0:31 – Начинаем с драмы Диего Санчеса: увольнение, расставание, а теперь ещё и угрозы бывшего «любовника».

06:49 – История о том, как представители атлетической комиссии якобы предлагали Санчесу сдать бой против Кьезы.

09:35 – На ютубе очень жёсткий контроль. Рассказываем, с какими сложностями сталкиваются ММА-блогеры.

17:53 – UFC блокирует многие ролики из-за авторских прав. Это справедливо? И как с этим жить?

27:59 – Ненадолго возвращаемся к Санчесу и Фабиа.

32:09 – Крис Сайборг снова победила, но у неё проблемы с мотивацией. Что делать дальше?

42:26 – Валери Лореда впервые проиграла, и многие уже похоронили её карьеру. Так ли всё трагично?

52:56 – «В 2021-м в нокаут падают все, кроме Коди Гарбрандта». Как и почему яркий нокаутер превратился в посмешище?

01:06:05 – Казахстан, Алга! Немного про бой Дамира Исмагулова.

01:09:11 – UFC не дали бонус за удушение одной рукой! Что за фигня??

01:13:13 – Гарбрандт в весе «мухачей». Что его ждёт в этом дивизионе?

01:16:40 – Куда же без обсуждения Шахбазяна! Ему не место в топ-10? Надо ли менять тренера? И что делать с кардио?

01:27:34 – Роб Фонт — красавчик. Но потянет ли он чемпионский уровень?

01:35:36 – Обсуждаем титульные расклады в легчайшем весе. Фонту не позавидуешь.

01:42:02 – Напоследок об Эспарзе, уникальной ситуации Ротвелла и июньских турнирах.

01:44:06 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях (все ссылки есть в описании).

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