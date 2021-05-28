Промоутер Усика — о переговорах с командой Джошуа: всё выглядит оптимистично
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Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал, как проходят переговоры с командой обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа по поводу предстоящего боя. Стороны должны заключить сделку до 31 мая.
«Сейчас мы находимся на этапе переговоров, и всё выглядит оптимистично. Насколько мне известно, сейчас нет никаких существенных препятствий, которые помешали бы заключить сделку. Надеюсь, она будет завершена в обозначенные сроки», — приводит слова Красюка Sky Sports.
Напомним, Джошуа должен был провести бой с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри, но соперника обязали провести третий бой с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером, вследствие чего поединок рискует сорваться.
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