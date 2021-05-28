«Люди плакали». Экс-тренер Кличко объяснил, почему Владимир проиграл Фьюри

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, рассказал, почему, по его мнению, украинец уступил в поединке с Тайсоном Фьюри. Фьюри победил Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года.

По мнению Городничёва, всё дело было в психологическом преимуществе Фьюри.

“Психологически Фьюри разложил всех и всё. Я сидел и смотрел этот бой в шестом ряду. Когда я начал говорить, что Володя проигрывает, то рядом люди плакали, честно.

Никто не верил, все смотрели на меня, мол, что ты чешешь? Я говорю: вы что, не видите, что он проигрывает? Мне никто не верил. Никто не мог поверить в то, что происходит.

Перед боем всё было четко. Просто не пошло. Что произошло, тоже сложно сказать. Это больше психологическое. Там тоже можно рассказать много, но не сейчас. Я столько интересного могу рассказать, но это уже когда Володя закончит свою карьеру», — рассказал Городничёв в интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда».