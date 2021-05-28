Нико Прайс проведёт бой с Мишелем Перейрой на UFC 264

Американский боец UFC Нико Прайс проведёт бой с Мишелем Перейрой на турнире UFC 264, который состоится 10 июля.

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Напомним, в декабре 2020 года Прайс был дисквалифицирован на полгода из-за положительного теста на марихуану. Помимо отстранения, Прайс выплатит штраф в размере $ 8,5 тыс. Кроме того, результат боя Прайса с Дональдом Серроне, который состоялся в сентябре 2020 года, был аннулирован. Тот бой завершился ничейным исходом. Примечательно, что для Прайса это уже второй проваленный тест на марихуану — ранее такой тест показал положительный результат в 2017 году.

Прайс провёл в MMA 19 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел 4 поражения, а 1 бой был признан несостоявшимся.

Последний на данный момент бой Перейры состоялся в декабре прошлого года. Тогда он решением судей победил Калина Уильямса.