Фьюри: я силён как бык. Пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри дал понять, что намерен нокаутировать бывшего обладателя соответствующего пояса Деонтея Уайлдера. Третий бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.
«Я силён как бык. В этот раз пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер. Это год Цыганского Короля», — написал Фьюри в «Инстаграме», прикрепив текст к видео тренировки.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Тайсона Фьюри.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе. На счету Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе, у Уайлдера 42 победы, одно поражение и одна ничья.
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