Нурмагомедов отреагировал на новость о бое Уланбекова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о том, что в лиге официально подтвердили следующий поединок Тагира Уланбекова. Уланбеков, выступающий в наилегчайшей весовой категории, проведёт следующий поединок с Тайсоном Нэмом, бой состоится в ночь с 19 на 20 июня мск.
«Просто делай вац», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov/2583508440969183863/?hl=ru
29-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил бразильского бойца MMA Бруно Сильву единогласным решением судей. Всего на счету российского спортсмена 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Что касается 37-летнего Нэма, то у него 20 побед, 12 поражений и одна ничья в 33 поединках в MMA.
- 28 мая 2021
-
16:00
-
15:49
-
15:00
-
14:38
-
14:28
-
13:48
-
13:34
-
13:01
-
12:35
-
12:09
-
12:01
-
11:41
-
11:29
-
10:58
-
10:51
-
10:46
-
10:06
-
09:56
-
09:36
-
09:29
-
09:05
-
08:41
-
08:01
-
00:33
- 27 мая 2021
-
23:43
-
22:50
-
21:33
-
20:09
-
19:08
-
18:28
-
17:23
-
16:40
-
16:39
-
16:01
-
15:44