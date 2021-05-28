Нурмагомедов отреагировал на новость о бое Уланбекова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о том, что в лиге официально подтвердили следующий поединок Тагира Уланбекова. Уланбеков, выступающий в наилегчайшей весовой категории, проведёт следующий поединок с Тайсоном Нэмом, бой состоится в ночь с 19 на 20 июня мск.

«Просто делай вац», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov/2583508440969183863/?hl=ru

29-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил бразильского бойца MMA Бруно Сильву единогласным решением судей. Всего на счету российского спортсмена 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Что касается 37-летнего Нэма, то у него 20 побед, 12 поражений и одна ничья в 33 поединках в MMA.