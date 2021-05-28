Калеб Плант хочет получить $ 10 млн за бой с Саулем Альваресом

Чемпион IBF в суперсреднем весе Калеб Плант назвал сумму, которую хочет получить за бой с чемпионом WBC, WBA и WBO Саулем Альваресом.
«10 миллионов долларов или около того — это звучит разумно. Я не хочу набивать себе цену, но это бой, который я хочу получить, и в котором, как я чувствую в глубине души, могу победить. Но я также не хочу получить меньше того, что мне причитается.
Когда дело доходит до боёв здесь, в Америке, у меня не больше поклонников, чем у Канело. У меня больше поклонников, чем у Смита и Сондерса, и я приношу гораздо больше просмотров, чем Каллум и Билли. У меня отличная команда. Мы очень скоро всё уладим», — приводит слова Планта Boxing Scene.
В ночь с 8 на 9 мая мск Альварес взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.
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