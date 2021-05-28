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Махачев — Нурмагомедову: чуть быстрей заноси стул

Махачев — Нурмагомедову: чуть быстрей заноси стул
Александр Насонов
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, отреагировал на пост бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Ранее Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой он выносит стул в октагон, напомним таким образом, что в июле сразу несколько бойцов из его команды проведут поединки.

«Чуть быстрей заноси стул», — написал Махачев в комментариях к соответствующему посту.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, следующим соперником Махачева станет Тиаго Мойзес, бой состоится 17 июля.

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.

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