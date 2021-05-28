Дана Уайт высказался о конфликте Диего Санчеса со скандальным тренером

Президент UFC Дана Уайт высказался о конфликте бойца ММА Диего Санчеса с его скандальным экс-тренером Джошуа Фабиа.

«Диего Санчес может взять телефон и позвонить мне. Несколько лет назад у меня были разногласия с Джошем Кошчеком. Если бы Джош Кошчек взял телефон и позвонил мне, я бы поговорил с ним. Если я нужен кому-то из ребят, всё, что им нужно сделать, — это позвонить мне.



Диего Санчес всегда будет частью истории этой компании. Пока я здесь, его всегда будут уважать за то, что он сделал для UFC и The Ultimate Fighter. Меня не волнует, что кто-либо говорит. Я не слежу за всем этим дерьмом. Когда я говорю вам, что мне плевать, я не могу быть более честным. Я люблю Диего Санчеса. И всегда буду любить. Если я нужен Диего, всё, что ему нужно сделать, это позвонить мне», — приводит слова Уайта Yahoo Sports.