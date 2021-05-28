Анатолий Токов рассказал, когда планирует провести следующий бой. Он не дрался с 2019 года

Боец «Фёдор Тим» Анатолий Токов рассказал, когда планирует провести следующий бой. Он не выходил в октагон с осени 2019 года.

«Сам немножко в шоке. Не думал, что меня вообще это коснётся, когда пандемия началась. Виза закончилась и на фоне пандемии чуть-чуть тяжело было новую сделать. Сейчас вроде как должно всё получиться. Команда работает, пытаемся через Европу сделать, скорее всего, через Казахстан сделаем. У нас продлили визы Вадиму Немкову, Валентину Молдавскому, а мне нет. У меня какое-то нарушение было в Америке. Не знаю, с чем это связано, никто не знает, но галочка стояла. Может, где-нибудь на таможне ошиблись, может, дорогу не в том месте перешёл. Галочку убрали, но надо снова ехать на собеседование.



Когда проведу следующий бой? Если визу сделаем, то, наверное, летом. Если не сделаем, то вроде как планируется в октябре турнир Bellator в Москве», — сказал Токов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».