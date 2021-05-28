Шамиль Завуров — о словах Кадырова о Нурмагомедове: вопрос исчерпан

Президент лиги Eagle FC, боец клуба «Ахмат» Шамиль Завуров прокомментировал слова Рамзана Кадырова и бойца UFC Хамзата Чимаева о Хабибе Нурмагомедове.

«Противостояния как такового не было. Это ребята, которые далеки от спорта, задали такой провокационный вопрос Рамзану Ахматовичу. Но мы с Рамзаном Ахматовичем на связи, поговорили, вопрос исчерпан. Всё удалили лишнее и больше решили к этому не возвращаться.

Вопрос решили уже после того, как Хамзат выложил свои посты, Абубакар ответил, обороты поднимались. Мы с Чимаевым поговорили и вопрос полностью закрыли. Я лично с ним говорил», — передаёт слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в «Инстаграме» назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев оставил комментарий про Хабиба: «Мы и его порвём, если он захочет».